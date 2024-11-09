名古屋を拠点にするNANAとMAIKAで構成された2人組ガールズユニット「FleuR」がこのほど、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーのMAIKAが脱退宣言をしたことについて「MAIKAの意思、FleuRの意思ではございません」と発信し、その後にMAIKAのXアカウントで公開された内容が物議を醸している。 【写真】2人組ユニット「FleuR」として活動するNANAとMAIKA仲が良さそうに見えるけど… 事の発端は