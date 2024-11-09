俳優のホアキン・フェニックスが『グラディエーター』（２０００年）の撮影現場で、ラッセル・クロウから「プロ意識に欠ける」と言われていたという。リドリー・スコット監督による同作で、悪役のローマ皇帝コモドゥスを演じたことで知られるホアキンだが、当初は映画から降板しようとしていたそうだ。 【写真】ラッセル・クロウ『グラディエーター』の続編に「若干の違和感ある」 ポ&#