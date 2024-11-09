「私、枯れ専なの」――とある風俗店で出会ったことをきっかけに、一度は恋人関係になった50歳男性とそこで働く24歳女性。しかし2人の蜜月は数年で破綻してしまう。いったい男はなぜ女性を殺したのか？なぜ遺体をわざわざ2つの川に分けて捨てたのか？2016年10月に東京で起きた事件の顛末を、前後編に分けてお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）【閲覧注