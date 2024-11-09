◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2024年11月9日東京・国立代々木競技場）男子は22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が合計300・09点で連覇を飾った。前日（8日）のSPは105・70点で首位発進。2位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）と2・74点差でフリーに臨んだ。冒頭の4回転フリップは転倒したものの、続く4回転サルコーを決めて立て直した。フリップ以外は大きなミ