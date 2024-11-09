〈24歳の愛人を川に捨てるためバラバラに…「風俗店で働く女性」に恋をした“50歳のエリート会社員”の末路（2016年の事件）〉から続く2016年10月に東京で起きたバラバラ殺人。50歳のエリート男性はなぜかつて愛した女性を恨み、凶行に至ったのか？店の客からストーカーにまで転落した前編に続いて、後編では犯行当時の様子、その後の男についてお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全