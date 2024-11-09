◇全国高校サッカー大阪大会決勝阪南大高5―0履正社（2024年11月9日ヤンマースタジアム長居）第103回全国高校サッカー選手権（12月28日開幕）の大阪大会決勝が9日にヤンマースタジアム長居で行われ、阪南大高が履正社を5―0で圧倒し、3年ぶり3度目の全国切符を手にした。0―0で折り返した後半13分。主将のMF福本一太（3年）が左足でシュートを決めると、そこから一気にギアを上げた。FW硲冬真（3年）が2得点するなど、後