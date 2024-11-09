ランニングと城めぐりを融合させた「日本全国お城マラソンを走ろう（お城マラソン）」の愛好者が増えている。国宝犬山城の天守閣を仰ぎ見ながら城下町を駆け抜ける読売犬山ハーフマラソン（愛知陸協、読売新聞社など主催）は、お城マラソンを代表する大会の一つだ。お城マラソンは、各地のマラソン大会の運営に関わるアールビーズ社の呼びかけで２０２３年にスタートした。コースから天守閣を望めたり、途中に城跡や城下町があ