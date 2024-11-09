「卿卿(きょうきょう)日常 〜宮廷を彩る幸せレシピ〜」 10月15日に31歳の誕生日を迎えた俳優バイ・ジンティン(白敬亭)。優しそうな目元に品のある爽やかなビジュアルで、多くのファンを獲得してきた。昨年中国で人気を博したドラマ「偷偷藏不住(原題)」の姉妹編となる最新現代ロマンス「難哄(原題)」では、ジャン・ルオナン(章若楠)と共に主演を務め、高校生らしい制服姿も披露するなど、本国のドラマファンの間