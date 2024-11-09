食楽web ●人気観光スポット・岐阜県高山市には歴史を感じる老舗の和菓子店が多数あります。その中から、今回はぜひ高山市に行ったら買いたい絶品＆カワイイ和菓子をご紹介します。 岐阜県の高山市は、国内外を問わず多くの観光客が訪れる人気の観光スポット。「古い町並み」や「飛騨高山宮川朝市」がある高山市の中心地には、飛騨牛をはじめ、たくさんの食べ歩きグルメがあります。 そんな高山のまちで話題になっている