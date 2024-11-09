アニメ化もされた人気漫画『山田くんとLv999の恋をする』が実写映画化されることが発表され、HiHi Jetsの作間龍斗と元乃木坂46の山下美月がW主演することが明らかになった。【写真】ビジュアルは文句なし？旧ジャニの成人式に出席した作間龍斗「同じジャニタレでも他にいるわ」彼氏に振られたばかりのヒロインと、ネットゲームを通じて出会った超塩対応の高校生プロゲーマーが少しずつ惹かれていく様子を描いたラブコメ作品。