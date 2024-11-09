9日は奄美地方や沖縄県などを除いて、北日本から西日本の広い地域で穏やかな秋晴れの1日となりました。一足早く冬を先取りするイベントなど、各地の表情をまとめました。9日朝の最低気温が7.8度と今シーズン最も冷え込んだ東京都心。9日から人工雪を使ったイベント「東京雪祭」が開かれ、代々木公園では雪遊びをしたり、そりを楽しむ子供たちの姿がみられました。訪れた人は「ソリ遊びした。楽しかった」「ソリだ！速かったでーす