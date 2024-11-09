お笑いコンビ、鬼越トマホークがＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「２０２５年お笑い界を席巻する芸人ランキング」を発表。意外な名前を挙げた。金ちゃん、良ちゃんそれぞれがベスト３を選出。金ちゃんが１位にしたのが「みなみかわ」だった。昨年、松竹芸能を退社し、妻の雅代さんが社長を務める個人事務所を設立。以降も多数のバラエティー番組に出演する売れっ子だが、「もうワンランク上に行く」と予想した。「全部できるの