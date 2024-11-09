警察官の志願者が減少する中、警視庁が「刑事」の仕事を学生が体験するイベントを行いました。警視庁刑事部が初めて行ったイベントに参加した大学生など約170人は、指紋や足跡を採取する鑑識活動などを体験しました。警視庁の採用試験受験者は2023年は9700人ほどで、2010年の3分の1ほどに減っていて、将来の警察官確保が狙いです。