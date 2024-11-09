9日午後3時、日本の南の太平洋熱帯域で台風23号、24号が相次いで発生しました。これらの台風が沖縄や奄美の大雨に影響した可能性があります。気象庁は午後3時にフィリピンの東で台風23号、マーシャル諸島付近で台風24号が相次いで発生したと発表しました。いずれの台風も西に進む見込みで、日本列島への直接の影響はないとみられています。ただ、テレビ朝日ウェザーセンターによると、これらの台風が熱帯域から沖縄方面へ