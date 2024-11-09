「にゃん旅鉄道〜さくらの物語」より【ネコ漫画】本編を読む福島中央テレビの情報番組「ゴジてれ Chu！」で、放送されていた人気ミニコーナー「にゃん旅鉄道」。現在は「ふにゃ〜り日和」へリニューアルして毎週火曜日に放送されている。「ネコが働く駅」として知られる福島県の会津鉄道・芦ノ牧温泉駅を舞台に、働くネコたちの様子を紹介している。約1分間の短いコーナーながらTVerでは、総再生数170万回を突破し、なんと映画も公