ゆうちゃみ（23）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。LINEのアイコンで他の出演者の性格診断をした。ゆうちゃみは「LINEのアイコン何にしてますか？」と質問。「最近、若い世代でLINEのアイコンを何にしているかで性格診断できる。私達の世代は初期設定が一番いい。モテるというか『いい人だよね』ってなる。若い世代はLINEに面白さを求めてない。LINEで個性出してる人ってどうなん？」と説