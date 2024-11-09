同胞オースティン（右）とともにDeNAの日本一に貢献したフォード（左）。(C)Getty Images日本での日々は刺激に満ち溢れていた。現地時間11月6日に米ポッドキャスト番組『Foul Territory』のゲスト出演したDeNAのマイク・フォードが、日本一を達成した横浜での経験を回想した。【動画】ハマの夜空を彩った美しい放物線フォードの確信弾をチェック約半年間だったが、さまざまな経験を積んだ。日米両球界でポストシーズン進出争