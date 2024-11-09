エティハド航空は、アブダビ〜パリ/シャルル・ド・ゴール線にエアバスA380型機を11月1日から投入を再開した。エアバスA380型機には、ザ・レジデンス3部屋と、ファースト・アパートメント9席、ビジネス・スタジオ70席、エコノミー・スマートシート405席を備えている。また、エコノミークラスにはシートピッチが最大36インチと広い、エコノミー・スペースシート80席も含んでいる。ザ・レジデンスはオプションとして提供している。フ