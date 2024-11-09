料理研究家の桜井奈々が8日に自身のアメブロを更新。カジュアル衣料品店『ユニクロ』で3箱分爆買いした品を公開した。この日、桜井は「今週ラストお弁当はポークステーキ弁当」と切り出し、弁当の写真を公開。「スーパーで漬け込みしてあるのが安かったのでグリラーで焼いただけ 朝のお弁当調理こそグリラー」と述べ、毎日使用していること明かした。その後に更新した「UNIQLOで爆買い」と題したブログでは「UNIQLOオンラインでぽ