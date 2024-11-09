タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。長男家族との素敵な朝の光景をブログに公開しました。北斗は7日に、長男・健之介さんの誕生日を1日遅れで祝ったことを報告。「すーちゃんが、おめでとう〜のパチパチ」と孫の寿々ちゃんも拍手をしてお祝いしていた様子を明かした。また、夕食には手巻き寿司を用意したそうで、様々なネタがある夕食の写真を公開。「久々のお寿司に手が止まりませんでした」と堪能した様子をコメント