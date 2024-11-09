新人アイドルユニット エスプリの正体が、アイドルプロデュースゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』の新ユニット Special for Princess!であることが発表された。また、デビュー曲「しょーがいゼッタイそーあい宣言♥」のMVが公開となった。 （関連：【映像あり】Special for Princess!、メンバー4人が3Dで踊る「しょーがいゼッタイそーあい宣言♥」MV