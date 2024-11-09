俳優の川崎麻世が8日に自身のアメブロを更新。妻が手作りしたありがたい朝食をブログで公開した。この日、川崎は「有り難い朝食」というタイトルでブログを更新。大阪滞在中に粉物ばかり食べていた川崎のSNS投稿を見た妻・花音さんが、自らお好み焼きを焼いて夜食としたエピソードを紹介し「マヨ好きやな〜」と花音さんの食の好みを明かした。続けて「やっぱ大阪でたこ焼き食べ過ぎて1.4キロ太って帰って来た」と大阪での食生活と