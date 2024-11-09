今月６日、ロンドン南部にあるミルウォールの本拠地「ザ・デン」を訪れた。９月21日のカーディフ戦以来、約６週間ぶりに田中碧のプレーを見ようとミルウォール対リーズ戦にやってきたのだった。ウェールズの首都で行われた試合の際には、田中碧はまだチームに合流してまもない状況。インターナショナルウィークもあった関係から、１週間を通してチームメイトと練習できたのもその直前が「初めてのことだった」と教えてくれた。