感情的になってしまったか。鹿島アントラーズは11月９日にJ１第36節で名古屋グランパスとホームで対戦し、０−０で引き分けた。痛恨だったのはエース鈴木優磨の一発レッドだろう。57分、敵陣左サイドで突破を図ると、椎橋慧也にファウルで止められる。両者はもつれこんで倒れる。起き上がった鈴木は椎橋に体当たりしてしまう。このプレーに主審はまず椎橋にイエローカードを出し、鈴木にはレッドカードが提示された。抗議