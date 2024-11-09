SNSで話題を呼んでいる、ミスタードーナツの「ポン・デ・ストロベリー」を重ねたドーナツケーキを知っていますか？ローソンストア100の『with DONUTS』なら、1つ税込108円とお手頃な価格でかわいいドーナツケーキが作れちゃうんです！今回は、実際に誕生日とクリスマスにぴったりな2つのケーキを作ってみました。友達の誕生日や、手作りクリスマスケーキの参考にしてみてくださいね。ローソンストア100の新ブランド『with DONUTS』