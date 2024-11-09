韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「별다방（ビョルダバン）」の意味は？「별다방（ビョルダバン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、日本でも有名なコーヒーチェーンです。いったい、「별다방（ビョルダバン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください