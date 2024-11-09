歌手の岩崎宏美（65）が9日、自身のインスタグラムを更新し、高校時代の同級生のベテラン女優のミュージカルを観に行ったと報告した。岩崎は「堀越学園同級生、池上季美子ちゃんの初ミュージカル『不思議な国のアリス』サッコと観劇しました」とつづり、同じく同級生の歌手・伊藤咲子（66）とともに、池上季実子（65）の出演した舞台を鑑賞。また「お隣のお席が奈美悦子さんで、悦子さんのお肌の美しさに観劇前から感激して