20年ぶりに発行された新紙幣。この製作を担った国立印刷局所属の「工芸官」は、紙幣のデザインや彫刻など、専門的な技術をもった職人たちです。手作業にこだわる理由、そして次の世代に継承する取り組みとは…。今回、特別に取材を許されました。■20年ぶり新紙幣発行「お札誕生祭」東京工場会場内。10月、都内にある国立印刷局の工場で行われていたのは、「お札誕生祭」と名付けられたイベント。子どもたちは、新しい紙幣の仕組み