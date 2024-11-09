鹿島―名古屋戦前に行われた引退30周年記念式典に出席し、サポーターの声援に応えるジーコさん。左はレオナルドさん＝カシマ9日の試合前、鹿島でアドバイザーを務めるジーコさん（71）の引退30周年記念式典が行われ、現役時代の映像などが流された。9年ぶりに来場したOBのレオナルドさんも出席。「ジーコさんが鹿島を常勝軍団にした。特別な存在だ」と、偉大な先輩へ賛辞を送った。ジーコさんは「鹿島への愛情と、自分の全てを