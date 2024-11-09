◇侍ジャパンシリーズ2024日本-チェコ(9日、バンテリンドーム)13日に第3回WBSCプレミア12でオーストラリアとの初戦を迎える日本。その強化試合としてWBCでも対戦したチェコと試合が行われ、日本のスタメンが発表されました。先発を任されたのは高橋宏斗投手。プロ4年目の今季は21試合に登板して、自身初の2ケタ勝利となる12勝(4敗)、両リーグトップの防御率1.38と圧巻の成績。去年3月のWBC決勝アメリカ戦では3番手で登板し、1回2