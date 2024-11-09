藤井聡太七冠が海外のプレイヤーと初めて、対面での対局を行いました。将棋の世界的な普及が目的で3年に1度開催されている「国際将棋フォーラム」。藤井聡太七冠と、アマチュアだけで競う国際トーナメント大会で優勝した中国代表の許諾さんが記念対局を行いました。藤井七冠にとって、海外のプレイヤーとの対面での対局は初めてでしたが、藤井七冠が勝利し、プロの意地を見せました。藤井聡太七冠「将棋には碁盤上の指し手を通して