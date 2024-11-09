大相撲九州場所の開幕を知らせる触れ太鼓＝9日、福岡国際センター日本相撲協会は9日、九州場所15日間の懸賞申し込み総本数が1757本で、同場所の過去最多となる見通しと明らかにした。昨年の1528本を大きく上回り、新規では7社が申し込み。休場力士が出た場合は本数が変わることがある。力士指定本数は新大関大の里がトップ。大関琴桜、平幕の欧勝馬が続いた。