群馬県伊勢崎市で親子3人が死亡した交通事故で、危険運転致死傷の罪に問われたトラック運転手が、過去に勤務していた運送会社を飲酒トラブルで退職していたことが分かりました。■トラック運転手前の会社でも飲酒トラブル今年5月、伊勢崎市でトラックが猛スピードで中央分離帯を超えて反対車線に突っ込んだ事故。この瞬間はトラックの後ろを走る車のドライブレコーダーも捉えていました。この時、飲酒運転をしていたとみら