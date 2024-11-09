アイドルや歌手、キャラクターなど自分の「推し」を応援する人が増えている。福厳寺住職でYouTuberの大愚元勝さんは「推し活がエスカレートして他人に依存しすぎてしまうのは危険だ。金銭的にも精神的にも疲弊してしまっている人に、お釈迦さまの言葉を届けたい」という――。写真＝iStock.com／kiramogilenskikh※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kiramogilenskikh■「推し活」の広まりに嫌な予感…初めて「推し活」とい