女優本田望結（20）が9日、都内で、主演する映画「カーリングの神様」（本木克英監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は本州最古のカーリング場がある長野・御代田町を舞台に、大きな壁にぶつかりながらもカーリングを通して未来へと踏み出していく少女たちの奮闘を描いた青春スポーツ映画。本田は清水香澄を演じる。フィギュアスケーターでもある本田。カーリングの撮影を「みんなからの視線が…」と笑うと、「フィギュア