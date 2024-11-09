名古屋城の二之丸広場で11月9日、自転車競技「BMXフラットランド」の世界大会が開かれました。フラットランド＝平らなステージの上で、複雑なトリックをダンスのようにつないで得点を競います。音楽に合わせ次々と披露されるダイナミックな大技に、観客が拍手を送っていました。大会は、10日も開かれます。