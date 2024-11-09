歌手麻倉未稀（64）が9日、大阪市のMBSでがん啓発イベント「ちゃやまちキャンサーフォーラム」に出席した。麻倉は17年に乳がんの告知を受け、治療。現在は再発、転移はなく経過観察中だ。その経験から、ピンクリボン活動にも熱心に取り組んでいる。同イベントは、MBS社内有志と認定NPO法人キャンサーネットジャパンが15年から共同で開催しており、今回で10回目。麻倉の出演は18年以来6年ぶりで、「がん患者の皆さんが前向きに知る