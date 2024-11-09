fromis_9のイ・チェヨンが、魅力的な歌声と雰囲気でグローバルファンの心を掴んだ。所属事務所Pledisエンターテインメントは、8日午後9時にfromis_9の公式YouTubeチャンネルを通じて、「fl▶ylist」コンテンツとして、イ・チェヨンが歌ったBIBIの「PADO」のカバー映像を公開した。「PADO」はBIBIが2021年に発表した楽曲で、恋に落ちた女性の心を波が打ち寄せる様子に例えた歌詞が特徴となっている。イ・チェヨンは、特有の透
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