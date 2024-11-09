◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（９日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）２勝目を狙う安田祐香（ＮＥＣ）は２位から出て、４バーディー、１ボギーの６９。通算１０アンダーで３人が並ぶ首位に浮上した。８番で１０メートル以上あるパーパットを沈め「大きかった」と安どした。１２番からは全て２〜３メートルのパットを沈め、３連続バーディーとスコアを伸ばした。フェアウェーを外し