女優の吉瀬美智子が９日までに自身のＳＮＳを更新し、私服ショットを公開した。インスタグラムで「素敵な衣装を脱ぎ普段の私そして新幹線移動中明日もイベントどこへ行くのかなぁ〜」とつづり、イベント終了後のオフショットをアップ。ストライプ柄のジャケットにニーハイソックスを着用し、脚を組んだ姿を披露した。この投稿には「普段の吉瀬さんが素敵過ぎます」「オトナ女子って感じっす」「一瞬で惚れる」「実年