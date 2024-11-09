最新ハイパーカートップ10絶大なパワーとパフォーマンス、美しさと猛々しさ、そして最高の走りを備えたハイパーカーは、誰もが夢見るクルマだろう。【画像】自動車の限界に挑む現代最高のハイパーカー【アストン マーティン・ヴァルキリーを写真で見る】全27枚ハイパーカーは莫大な予算と最先端のエンジニアリングによって、ドライバーに究極のスリルを提供する。性能をとことん追求し、ひたすらに頂点を目指す1台だ。現代のハ