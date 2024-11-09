9日午後、ソウル龍山（ヨンサン）区CGV龍山アイパークモールで映画「アメーバ少女たちと学校怪談：開校記念日」舞台挨拶が行われ、キム・ミンハ監督、元Weki Mekiのキム・ドヨン、宇宙少女のウンソ、チョン・ハダム、カン・シンヒが登壇した。「アメーバ少女たちと学校怪談：開校記念日」は、学校怪談が現実になってしまった開校記念日の夜、呪いの息切れで生き残らなければならない恐怖を描いた物語だ。・【PHOTO】元Weki Meki キ