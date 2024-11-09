2024年10月6日（日）23：30よりTVアニメ放送が開始となった『村井の恋』。 第6話のあらすじと、エクストリームな先行カットが公開された。島順太によるエクストリーム胸きゅんラブコメ『村井の恋』は、乙女ゲームの ”推し” キャラクターに本気で恋をする教師と、その教師に恋をして猪突猛進にその感情をぶつける男子生徒の恋愛模様を描いたノンストップ・ラブコメディ。電子コミックサービス『LINEマンガ』限定レーベル「ジーンL