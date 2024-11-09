10月19日より放送＆配信がスタートしている、新選組のアツい生き様を描く『青のミブロ』。次回11月16日（土）放送の第5話から物語は会津藩篇へ突入。会津藩篇から登場するキャストが発表された。『青のミブロ』の原作は、シリーズ累計1300万部超の『DAYS』安田剛士が描く、『週刊少年マガジン』（講談社）連載中の同名マンガ。物語の舞台は幕末、京都。おばあちゃん子でいつも笑顔を絶やさない少年「にお」が、後に「新選組」とし