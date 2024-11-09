ロッテは９日、佐々木朗希投手についてポスティングによるＭＬＢ球団への移籍手続きを開始すると発表した。これを受け、来日中のチェコ代表のウィリー・エスカラ内野手がバンテリンドームで取材対応。「そのニュースを聞いて、すごく嬉しい。アメリカに挑戦して成功することを祈っています」とエールを送った。エスカラは２３年のＷＢＣ１次ラウンドで、佐々木から死球を受けた。１６２キロが左膝に直撃し、佐々木も謝罪。後