ソフトバンクは９日、周東佑京外野手が都内の病院で、左膝蓋靭帯に対する超音波腱剥離術を受け、無事終了したと発表した。復帰時期は４ヶ月程度の見込みという。周東は今季、１２３試合の出場で打率・２６９、２本塁打、２６打点。４１盗塁でタイトルも獲得し、リーグ制覇に大きく貢献した。日本シリーズでは、打率・２６１。ＤｅＮＡに敗れ、日本一は逃した。