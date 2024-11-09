「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２４、日本代表−チェコ代表」（９日、バンテリンドーム）巨人・戸郷翔征投手が、メジャー挑戦が決まったロッテ・佐々木朗希投手にエールを送った。２３年のＷＢＣでチームメート。「本人がメジャーに行きたいというのは僕らも知っていましたし、まあ若いですしね。朗希の活躍はすごい楽しみですし、また会う機会があればその話はしたいなと思いますしね」とうなずいた。佐々木のメジャ