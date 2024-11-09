元日本テレビ政治部次長兼解説委員で政治ジャーナリスト青山和弘氏が９日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。番組では米大統領選でドナルド・トランプ氏が勝利したことを特集した。８年前のトランプ氏初当選時に、安倍晋三首相が直後に米国を訪ねて親密な関係を築いていったことが話題に。当時を取材した青山氏は、当初は外務省も反対したが、安倍氏が国益のために相当に努力した結果だと指摘。