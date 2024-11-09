パキスタン南西部のバルチスタン州の駅の構内で9日、爆発があり、地元メディアによりますと、これまでに少なくとも24人が死亡、46人がケガをしました。治安当局は自爆テロの可能性があるとみて調べています。バルチスタン州では、分離・独立を求める反政府武装組織が活動し、市民らを巻き込むテロがたびたび起きていました。