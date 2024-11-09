「都市鉄道3号線」の車両＝9日、ベトナム・ハノイ（共同）【ハノイ共同】ベトナムの首都ハノイ市の人民委員会は9日、首都で2本目となる「都市鉄道3号線」が一部区間で正式に商業運転を開始したことを記念する式典を開いた。地元メディアが報じた。中心部と西部郊外を結ぶ全長約12.5キロのうち高架区間の約8.5キロで8月、運転を始めていた。市中心部ハノイ駅までの地下区間の完成は2027年の見込み。地元メディアによると、投資